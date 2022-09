Gagnez vos entrées pour le salon Made in Asia

Le Festival Made in Asia aura lieu du 24 au 25 septembre à Brussels Expo.

C'est l’événement incontournable pour tous les fans de mangas et d’animés mais aussi de jeux vidéo, de youtubeurs et de cosplay.

Vous y découvrirez les mangas qui cartonnent aujourd’hui et ceux qui ont marqué des générations entières. Venez vous amuser en famille ou entre amis ! Testez des activités inédites, remportez des défis, partagez des fous rires et découvrez les dernières nouveautés en matière de jeux de société et de gaming.