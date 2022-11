Gagnez vos entrées pour le salon "Antica Namur Fine Art Fair" à Namur Expo

Le salon "Antica Namur Fine Art Fair " se déroulera du samedi 19 au dimanche 27 novembre à Namur Expo.

Antica Namur est le rendez-vous de l'automne à ne pas manquer ! Dans le top 3 des foires d’art les plus prestigieuses et influentes de Belgique, Antica Namur est le rendez-vous de l'automne à ne pas manquer !

Exigeante dans ses critères de sélection et placée sous le contrôle d’une commission d’experts, la foire peut se targuer d’un niveau de haute qualité́ avec la présence de nombreux grands noms du marché́ de l’art belge et européen, parmi lesquelles des anciennes et nouvelles générations.

Saluée pour son éclectisme, Antica Namur vous fera voyager à travers les époques et les styles : du jeton NFT aux chefs d'œuvre de la peinture occidentale du XIXe, en passant par le mobilier scandinave.

Antica, c’est plus de 110 exposants réunis pendant 10 jours. Le rendez-vous prestigieux immanquable pour tous les amateurs d’art.