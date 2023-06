Gagnez vos entrées pour LaSemo

LaSemo, c’est l’envie de repenser le concept de festival pour apporter un souffle de diversité dans le paysage culturel avec un événement durable et pluridisciplinaire.

Grâce à une programmation plurielle, un concept kid-friendly et une démarche axée sur la nature et le public, LaSemo émerveille toutes les générations grâce à ses concerts, ses expériences artistiques fortes et ses shows de grandes qualités. Côté scène, le festival accueille des artistes aux styles musicaux variés, majoritairement francophone. Dans cette édition 2023, vous pourrez y retrouver notamment Ben Harper, Selah Sue, Henri Dès, Tryo, Pierre de Maere ou encore Typh Barrow.

►►Plus d'infos dans l'article ici.

La Première vous offre au choix soit des entrées pour un jour, soit des pass pour les 3 jours :

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous en précisant votre choix et en répondant à la question.