Les 14, 15 & 16 avril, le parc du château d'Enghien propose sa 18e Foire de Jardin. Plus de 250 exposants venus de Belgique, de France et des Pays-Bas réveillent le printemps. Pépiniéristes, déco de charme et mobilier outdoor, paysagistes, professionnels de l’aménagement extérieur, artistes et artisans enchantent les 4 hectares d’un parc d'Enghien. Luc Noël sera présent le samedi 15 après-midi.