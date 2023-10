Gagnez vos entrées pour la dernière édition du Jyva'Zik les 27 et 28 octobre

Tipik vous invite à vivre la dernière édition du mythique festival, Jyva'Zik les 27 et 28 octobre à Court-Saint-Etienne!

Depuis 2013, Jyva'Zik a développé un concept fort et unique, un festival indoor rétro, immersif et résolument décalé. Il propose aux festivaliers un véritable bond dans le temps et la promesse d’une expérience inoubliable.

Au Jyva’Zik, tout est mis en place pour vous plonger dans les limbes de la prohibition et des cabarets sauvages tels qu’on pouvait en voir dans les années folles. L’ambiance tamisée des vieux bar-tabac s’insère au cœur d’un décor gargantuesque, fourni de menus détails.

Pour remporter vos entrées, complétez le formulaire ci-dessous: