Gagnez vos entrées pour l'expo Romy Schneider au Cinéma Palace

Un peu plus de quarante ans après sa disparition le 29 mai 1982, Romy Schneider est toujours aussi aimée et populaire. Actrice européenne, avec une carrière débutée en Allemagne et poursuivie en France, elle est devenue une star grâce à des films qui ont marqué à jamais l’histoire du cinéma.

De Sissi à La passante du Sans-Souci, le Cinéma Palace accueille l’exposition Romy Schneider : elle s’articule en un mélange d’objets (robes, accessoires …), de photos, de textes, de documents de tournage mais aussi de pièces personnelles (lettres, carnets …) et bien sûr de nombreux extraits vidéo.

A voir jusqu'au 25 juin 2023 au Cinéma Palace à Bruxelles !

