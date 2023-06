Gagnez vos entrées pour l’expo "Le Chat s’expose" de Geluck à Andenne

C’est un événement que s’apprête à vivre la ville d’Andenne ! Après la tournée de l’exposition Le Chat déambule dans plusieurs grandes villes européennes, Le Chat fait cette fois escale à Andenne avec une expo et une de ces statues géantes en bronze.

Déjà 40 ans que Le Chat est né de l’imagination et du coup de crayon de son papa Philippe Geluck. Le Chat est rapidement devenu ultra-populaire, une véritable mascotte belge qui s’est aussi exportée chez nos voisins français.

Alors que les sculptures géantes du Chat sont encore visibles ce mois-ci dans le Parc Royal à Bruxelles, la Ville d’Andenne a commandé un Chat géant en bronze jouant avec un ours, clin d'oeil à l'animal symbolique pour les habitants (pour un coût de 380.000 euros). Et parallèlement à l’inauguration de cette sculpture sur l’esplanade (Promenade des Ours), une expo consacrée au Chat – empreinte d’humour et de belgitude évidemment - se tiendra dès ce 9 juin à l’Espace Muséal d’Andenne (EMA) et jusqu’au 15 novembre. En guise d’audioguide (avec audiodescription pour les personnes malvoyantes), deux voix de la RTBF, Joëlle Scoriels et Kody, pour donner vie au personnage.

Lors de ce premier week-end d’ouverture, ces 10 et 11 juin, les Andennais.e.s pourront découvrir cette expo gratuitement ! Mais pour tou.te.s les autres, La Trois vous offre 5x2 entrées. Remportez vos tickets en répondant correctement à la question posée ci-dessous.