Gagnez vos entrées à Pairi-Daiza

Situé à proximité à Brugelette entre Mons et Ath, dans la province de Hainaut, Pairi Daiza vous accueille dans un parc paysager et animalier enchanteur

Parcourir Pairi Daiza, c'est sillonner le monde et découvrir les animaux dans un milieu quasi naturel. Rencontrez des pandas, éléphants ou orangs-outans. Récompensé de 3 étoiles par le " Guide vert Michelin " et élu " Meilleur zoo d’Europe " en 2018 et 2019, le " Jardin des mondes " vous fera voyager sur les 5 continents en compagnie de plus de 7 000 animaux.

