Gagnez vos accès ULTRA VIP pour la Tipik Electro Night à Namur

Les concerts aux Fêtes de Wallonie ont beau être gratuits, il est toujours possible de vivre ce moment de manière Ultra VIP ! Et ça c'est possible grâce à Tipik.

Tipik et Lotto vous offrent des accès ultra VIP qui comprennent, pour vous et la personne qui vous accompagnera :

La nuit après la Tipik Electro Night pour 2 dans une chambre de luxe à l’hôtel Mercure à Jambes

Accès à la Tipik Electro Night sur la Place Saint-Aubin le jeudi 14 en VIP

Accueil champagne

Passage sur le côté de scène pour assister à une partie du concert depuis la scène

Pour gagner cette expérience VIP, compléter le formulaire ci-dessous et répondez correctement à la question.

L'heureux gagnant sera appelé en direct à la radio mardi après-midi chez Samy et Lou entre 15h et 19h.

(Attention, le gagnant sera suivi par nos équipes pendant la soirée. En participant au concours, vous acceptez d'être filmé et que les images soient publiées sur les réseaux de Tipik)