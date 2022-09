Gagnez vos accès ULTRA VIP pour la Tipik Electro Night à Namur

Les concerts aux Fêtes de Wallonie ont beau être gratuits, il est toujours possible de vivre ce moment de manière Ultra VIP ! Et ça c'est possible grâce à Tipik.

Tipik et VOO vous offre des accès ultra VIP qui comprend, pour vous et la personne qui vous accompagnera :

La nuit après la Tipik Electro Night pour 2 dans une chambre de luxe à l’hôtel 4* Snail à Namur (avec petit-déjeuner)

Accès à la Tipik Electro Night sur la Place Saint-Aubin le jeudi 15 en VIP

Accueil champagne

Repas durant la soirée en backstage

Passage sur scène pour assister à une partie du concert depuis la scène

Pour gagner cette expérience VIP, compléter le formulaire ci-dessous, répondez correctement à la question. L'heureux gagnant sera appelé en direct à la radio.

(Attention, le gagnant sera suivi par nos équipes pendant la soirée. En participant au concours, vous acceptez d'être filmé et que les images soient publiées sur les réseaux de Tipik)