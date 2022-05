Gagnez vos accès privilégié pour la première édition du Core Festival

Core Festival qui se tiendra pendant le long week-end de l’Ascension, le vendredi 27 et le samedi 28 mai, dans le magnifique Parc d’Osseghem à Bruxelles, est un tout nouveau festival né d'une association entre Rock Werchter et Tomorrowland !

Au programme de ces deux jours? Vos artistes préférés en live : Lous and the Yakuza, Nas, Peggy Gou et Stormzy, The Blaze, Celeste, Jamie xx, Mura Masa ou encore Paul Kalkbrenner.

La nature, la musique et l’art sont au cœur d’une expérience globale immersive et les visiteurs seront stimulés par des installations artistiques, sonores et lumineuses impressionnantes et uniques, assorties en toute harmonie. Les organisations Tomorrowland et Rock Werchter unissent leurs forces et leur expertise pour créer un festival captivant, original, vert et intime dans le somptueux et pittoresque parc d’Osseghem, en plein cœur de Bruxelles.