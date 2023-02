Gagnez vos accès pour le festival Anima 2023

Anima, le Festival International du Film d’Animation de Bruxelles aura lieu du 17 février au 26 février 2023, en salle à Flagey, au Palace et à la Cinematek, est très fier d’être la plus grande vitrine de ce que le cinéma d’animation belge a à offrir.

En plus de son épicentre à Bruxelles, Anima s’invite également dans de nombreux cinémas partenaires en Wallonie et en Flandre. Le Festival est décentralisé dans dix grandes villes, dont Liège (Le Parc, Churchill & Sauvenière), Namur (Cinéma Caméo), Charleroi (Quai 10), Mons (Plaza Art House), Wavre (La Sucrerie) et Marche-en-Famenne (Cinémarche).

Pour sa 42ème édition, le Festival a l’honneur de diffuser en avant-première Nayola , My Love Affair With Marriage, le drôlissime Un amour de cochon, ainsi que de nombreux films inédits.

