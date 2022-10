Gagnez vos accès pour le Championnat d'Europe de Cyclocross à Namur

Namur accueille les Championnats d'Europe de cyclo-cross du 4 au 6 novembre.

Depuis quelques années, le cyclo-cross au sommet de la Citadelle de Namur est devenu une épreuve incontournable de la Coupe du monde. Cette année, le spectacle risque d’être encore plus spectaculaire et plus grand avec le Championnat d’Europe de Cyclo-Cross UEC!

Tipik vous offre vos places pour y assister les 5 et 6 novembre.

Pour repartir avec vos accès combo 2 jours, remplissez le formulaire ci-dessous et tentez votre chance.