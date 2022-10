Gagnez vos accès au JYVA'ZIK, un festival indoor, rétro et décalé !

Le JYVA'ZIK, un festival indoor, rétro et décalé !

Le Jyva’Zik aura lieu les 28 et 29 octobre à Mont-Saint-Guibert, au PAMExpo pour deux soirées de concerts, de shows burlesques et l'univers années folles, underground et vintage.

Ambiance tamisée, décors gigantesques qui vous plongent dans une ambiance années folles, débits de boissons et salons de jeu façon prohibition, public, contrebandiers et organisateurs habillés en mode années 20, tout est au rendez-vous pour emmener le festivalier dans une autre dimension.