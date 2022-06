Hé oui, cette course folle se déroule dans la plus grande sablière de Belgique. Des pentes infernales à gravir, des bosses à n’en plus finir, des palissades à franchir, des structures gonflables à dompter… Il faut courir, grimper, sauter, nager, se donner, se battre et se débattre pour venir à bout de ce parcours d’aventuriers hors du commun… Le parcours de 10KM est proposé aux aventuriers les plus courageux. Une course de 5KM est aussi possible pour ceux qui veulent s’essayer à un premier challenge dans le désert de Mont-Saint-Guibert.