Gagnez vos accès à Bulky Games pour vous et votre équipe

Bulky Games, la course de 5KM sur structures gonflables, fait son grand retour en 2023 avec 4 dates au programme en Belgique.

Bulky Games c'est LE rendez-vous des sportifs et moins sportifs qui ont envie de s'éclater sur un parcours de 14 obstacles gonflables géants de folie à franchir, entre amis, entre collègues ou en famille. 5 km de parcours où vous pourrez courir, marcher, sauter, grimper, bondir, crier sur des structures gonflables de plus de 30 mètres de long, 20 de large et 13 de haut ! Pas besoin d’être un triathlète, il suffit d’avoir 12 ans pour s'inscrire.

Pas de compétition, pas de classement entre participants. La seule chose qui compte: franchir la ligne d’arrivée en s'étant amusé comme un enfant.

Frissons, adrénaline, fous rires et chutes en tout genre sont bien au programme !

Bulky Games est bientôt dans une ville proche de chez vous :

à Floreffe le 19 août

à Grimbergen le 26 août

Tipik est partenaire et vous offre vos accès pour vous et 4 potes !

Vous ne voulez pas attendre? Prenez vos tickets directement sur le site officiel de l'évènement.