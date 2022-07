Gagnez vos accès 2 jours aux 24H de Spa-Francorchamps

Remportez vos pass de 2 jours pour cette édition 2022 qui aura lieu du 28 au 31 juillet 2022.

Après deux années de restrictions liées à la crise sanitaire, les TotalEnergies 24 Hours of Spa seront de retour en force cet été. En plus d'une course qui s'annonce palpitante, un large panel d’animations en dehors de la piste. Les spectateurs qui seront sur place ne risquent pas de s’ennuyer une minute !