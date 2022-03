Gagnez un séjour d’exception au Château de la Treyne dans la Vallée de la Dordogne

La destination "Vallée de la Dordogne" relie, grâce à sa rivière, 3 départements magnifiques: la Dordogne (= Périgord, de son nom historique), le Lot (= le Quercy, de son nom historique) et la Corrèze. On peut ainsi s’offrir des vacances itinérantes, en voiture, à vélo, en rando et même en kayak (un must, aux beaux jours!) à la découverte de la nature exceptionnelle (la Dordogne est la seule rivière de France classée Réserve de la Biosphère par l’Unesco) et de toutes les curiosités de la vallée: grottes, châteaux de toutes les époques, villes historiques, 16 Plus Beaux Villages de France, producteurs, marchés du terroir, bonnes petites tables et restos étoilés, nombreuses festivités…