Gagnez un saut en parachute en écoutant Tipik

Ecoutez Florian et Tiffany dès lundi de 6h à 9h et repartez avec un saut en parachute grâce à Skydive Spa!

Marco, François, Lara et Audrey sont les pieds en éventails et profitent de leurs vacances plus que méritées! Ils ont laissé les commandes à Florian et Tiffany qui mènent d'une main de maître le Réveil de Tipik!

Cette semaine, ils vous régalent en vous offrant un saut en parachute en tandem avec un instructeur professionnel dans le centre de parachutisme Skydive Spa.

Vous avez envie de vivre des sensations fortes inoubliables? Vous êtes prête à sauter de 4000 mètres d'altitude à une vitesse de 200km/h? Ecoutez Tipik dès lundi de 6h à 9h pour tentez de gagner votre saut en parachute!