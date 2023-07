Venez découvrir ce duo instrumental tout à fait incroyable. Vincent Peirani à l'accordéon et son accolite Emile Parisien au saxophone nous offre un concert des plus unique. Ce duo propose une sonorité tout à fait inouïe en mariant le saxophone et l'accordéon dans un registre de jazz. Venez donc profiter de cette expérience inouïe au Festival Walden (senghor) à 14h et 16h le 15 juillet.

walden festival | klassiek sur l’herbe