Gagnez un pack VIP Cinéma le samedi 23 septembre pour 4 personnes!

Ecoutez Samy et Lou dès lundi et tentez de remporter une soirée cinéma VIP avec vos amis ou en famille avec We Love Cinema Days.

Si vous aussi, vous avez envie d'une gigantesque dose de cinéma ? Alors, profitez des We Love Cinema Days du mercredi 20 au samedi 23 septembre. Les cinémas participants proposent leurs tickets à 6€. L'offre est valable sur les films à l'affiche, les derniers blockbusters et même les avant-premières exclusives comme "Bernadette" ou "Nouveau Départ". Une occasion unique de passer des heures au cinéma et même y regarder plusieurs films d’affilée !

Tipik vous offre un pack VIP pour le samedi 23/09 à gagner chez Samy et Lou dès lundi.

Le pack comprend:

Les accès pour 4 personnes

Un service Shuttle durant la soirée

Les repas dans un restaurant de la région

Un film au choix dans un cinéma participant

Pour gagner cette expérience VIP, écoutez Samy et Lou dès lundi de 15h à 19h.