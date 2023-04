Gagnez un duo ticket exceptionnel pour le Bal des vampires au BIFFF

Est-ce que vous avez été sages cette année ? Non, ne mentez pas : on vous connaît… Est-ce que vous méritez quand même d’être gâtés une fois de plus ?

Evidemment. Alors, sortez vos agendas, chopez votre plus gros marqueur rouge et bloquez votre samedi 22.04 ! Oui, c’est le retour de le traditionnel BAL DES VAMPIRES.

Programme de la soirée

Le BAL DES VAMPIRES revient pour une édition encore plus terrifiante et… GRATUITE !

Concert de TRPL GNRTN, le talent découvert dans The Voice saison 9, pour vous enchanter avant le bal.

Stand Make-Up (5€) dès 20h pour vous transformer !

Stand HAIR CLUB qui vous proposera de fausses dents et lentilles pour compléter votre look!

Best Costume Contest : Participez à notre concours du meilleur costume

Sélection à 00h-01h et concours sur scène de 01h-02h (n’oubliez pas de demander un bracelet pour participer) ! INFO FILM du Bal des Vampires : Soyez rapides comme des chauves-souris ! Les 100 premiers vampires au BIFFF remportent un ticket GRATUIT pour RENFIELD et assistent à la projection d’un film avec Nicolas Cage en comte Dracula !

Alors, qu’attendez-vous ? Enfilez vos capes, aiguisez vos canines et rejoignez-nous pour une nuit monstrueusement épique ! Le Village du festival, aux couleurs du Bal, vous attend pour un BAL DES VAMPIRES comme vous n’en avez jamais vu !

Partagez cette invitation avec votre “cercueil” d’amis et préparez-vous à danser jusqu’à l’aube… ou au moins jusqu’à ce que les mortels se réveillent…!