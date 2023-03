Gagnez les dernières places pour Stromae au Palais 12, les 15 & 17/03

C’est avec une vidéo drôle et décalée, en clin d’œil aux leçons qu’il donnait à ses débuts pour présenter les coulisses de la fabrication d’un morceau, que Stromae a annoncé officiellement sa prochaine tournée. On y apprend que pour ce "Multitude Tour" - du nom de son troisième album - Stromae sera accompagné sur scène de dix robots conçus par une entreprise allemande.

Un show high-tech à découvrir sur la scène du Palais 12 à Bruxelles.

La Première vous offre les dernières places soit pour le mercredi 15, soit pour le vendredi 17 mars !

