Gagnez les dernières places pour le concert sold out de Pierre de Maere le 18 mai à l'AB

Remportez les dernières places pour le concert de Pierre de Maere le jeudi 18 mai à l'Ancienne Belgique!

Pierre de Maere avait lancé les hostilités en 2022 avec la sortie de son premier EP “Regrets”. Porté par une couverture médiatique et populaire fulgurante, le succès de son single d'or "Un jour je marierai un ange", des scènes remarquées en France et en Belgique, Pierre de Maere ne cesse de nous surprendre et de relever les défis. Un an seulement après un premier concert parisien complet à la Cigale en mai 2022, et six mois après La Madeleine à Bruxelles en décembre, l'artiste s'offre à présent la salle mythique de l’AB pour un concert exceptionnel. L'occasion de découvrir son premier album "Regarde-moi" paru le 27 janvier.

Plus d'infos ici.