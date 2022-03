Gagnez les dernières places pour le concert de Metronomy le 3/04 à l'AB

Metronomy, mené par son chanteur et compositeur francophile Joseph Mount, est tout simplement un groupe avant-gardiste, subtil, au talent fascinant qui prend tout son sens en live.

Grâce à des mélodies aux sonorités parfois disco/funk, parfois pop et une juste utilisation des synthés, Metronomy envoûte le cœur de milliers de fans.

Après la sortie de son sixième album " Metronomy Forever " (2019), le quintet repart en tournée qui passera par l'Ancienne Belgique (AB) à Bruxelles ce dimanche 3 avril 20h ! La Première vous offre les toutes dernières places.

Le groupe vient également de sortie leur septième album studio "Small world"(2022) - définitivement plus pop pour un retour aux choses simples et aux émotions les plus pures après les divers confinements.

