Gagnez les dernières places pour "Fabriquer de l'espoir au bord du gouffre" avec Isabelle Stengers le 31/05 à Bxl

Une maison mystérieuse et une forêt magique se confondent dans un décor futuriste. C’est dans ce cadre que nous rencontrons, comme par enchantement, la philosophe Isabelle Stengers, immergée dans un monde de sensations qui transpose sa pensée... Peu encline aux célébrations, elle se livre ici pour la première fois de manière tout à fait inattendue.

" Fabriquer de l'espoir au bord du gouffre" est à voir au Cinéma Galeries le mercredi 31 mai à 18h dans e cadre du KunstenFestivaldesArts.

Après son portrait de Donna Haraway présenté au festival en 2016, il nous plonge dans un univers inattendu dans lequel Isabelle Stengers révèle que, au bord de l’abîme, l’espoir peut encore émerger.

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter les dernières places via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.