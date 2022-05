Gagnez le DVD du film "Profession du Père"

Lyon, 1961. Émile a douze ans. Son père est un héros : il raconte qu'il a été champion de judo, parachutiste, footballeur, espion et même conseiller particulier du Général de Gaulle. Maintenant, il veut sauver l'Algérie française! Fasciné et fier, Émile est prêt à suivre son père dans les missions les plus dangereuses et s'en acquitte avec le plus grand sérieux. Mais si tout ce que raconte le père de ses exploits était faux ? Et si tout cette aventure allait trop loin pour un enfant ?