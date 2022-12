Gagnez le coffret de l'ensemble Musiques Nouvelles qui fête ses soixante ans

Le 6 décembre 1962, Henri Pousseur et Pierre Bartholomée fondaient l’ensemble Musiques Nouvelles lors d’un premier concert donné dans le mythique studio 4 de Flagey.

A l'occasion de ses 60 ans, l'Ensemble sort un coffret de 6 CDs sous le Label Cyprès regroupant 45 œuvres créées ces dix dernières années. Pauline Claes, Line Adam, Pierre Slinckx, Patrickl Leterme...ce coffrets rassemble les plus grands noms de la musique actuelle belge, pendant 7 heures de musique!

Les compositrices et les compositeurs de ce coffret sont au nombre de 45 et leurs œuvres reflètent la très belle pluralité esthétique de la musique de création composée en fédération Wallonie-Bruxelles au cours de la décennie 2012-2022. Ces 45 œuvres ont été créées et enregistrées par Musiques Nouvelles dont ce coffret fête les 60 ans d’existence.

Gagnez le coffret Musiques Nouvelles, soit plus de 7 heures de musique exceptionnelle!