Cette année encore, le Brussels Philharmonic Orchestra joue à l'occasion du concert de gala du du Fonds des Amis de la Cathédrale.

Avec les chorales BachWerk et Serenata Vocale, il vous interprétera des oeuvres magnifiques de César Franck et de Charles Gounod, de Mozart, Saint-Saëns et Fauré.

Le 16 novembre à 20 heures, à l'Eglise Sainte-Gudule, gagnez deux places

Infos et réservation Brussels Philharmonic Orchestra (bpho.be)