Gagnez deux places pour Tumulus, de François Chaignaud & Geoffrey Jourdain

Après le magnifique Symphonia Harmoniæ Cælestium Revelationum en 2019, François Chaignaud nous revient aujourd’hui avec un répertoire s’étalant d’Antonio Lotti (17e siècle) à Musik für das Ende de Claude Vivier (1971), dans une chorégraphie prodigieuse.



Une immense colline verte domine la scène. Dans un espace onirique, une communauté de danseur·euses et chanteur·euses transcende les limites des deux disciplines : treize individus tantôt regroupés, tantôt éclatés en entités plus réduites, transportent ainsi la ligne mélodique. t u m u l u s est une expérience envoûtante qui combine voix et danse et explore le paradoxe de nos corps, partagés entre le singulier et le collectif, la matérialité et l’éternité.

François Chaignaud a collaboré en tant qu’interprète avec plusieurs chorégraphes et a créé des performances dans lesquelles s’articulent danses et chants, à la croisée de différentes inspirations.

Geoffroy Jourdain fonde les Cris de Paris, ensemble en faveur de la création contemporaine reconnu pour son audace. Il s’intéresse aussi à la création de spectacles musicaux novateurs, en compagnie de metteurs en scène, de comédiens, de chorégraphes et de plasticiens.