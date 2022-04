Gagnez deux places pour Tom Beghin, projection + récital

La relation complexe et fascinante de Beethoven avec son Erard est le sujet d’un nouveau film documentaire : Beethoven’s Farewell to Paris, réalisé par Steven Maes et Tom Beghin. Ce film sera projeté au MIM en avant-première.

Pour son récital, Beghin renouera résolument avec l’enthousiasme de Beethoven et interprétera la première sonate pour piano que Beethoven a composée sur son nouvel Erard dès son arrivée à Vienne : sa Sonate en do majeur, opus 53, largement connue sous le nom de " Waldstein ".

Venez redécouvrir une composition célèbre dont la raison d’être était si clairement française, et qui mérite d’être juxtaposée à des œuvres de pianistes-compositeurs contemporains basés à Paris, tels que Louis Adam et Daniel Steibelt.