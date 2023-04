Gagnez deux places pour les Brussels Museums Nocturnes !

Du 13 avril au 18 mai 2023, tous les jeudis soir, dans les différents musées de la Région bruxelloise (dont ceux de la Ville de Bruxelles). Les Brussels Museums Nocturnes vous ouvrent les yeux sur les trésors des musées et centres d'art de Bruxelles. Découvrez les expositions du moment et les collections grâce à des visites guidées, un accès aux coulisses et réserves ou des ateliers artistiques sur mesure. Les Nocturnes s'organisent toujours par quartier et proposent aussi des promenades extra-muros à la découverte de Bruxelles.

En 2023, Bruxelles célèbre l'Art nouveau. Les Nocturnes s'associent à cette initiative et proposent chaque jeudi la visite d'une maison Art nouveau ou d'une exposition sur la thématique.

Infos : Brussels Museums Nocturnes | Ville de Bruxelles

