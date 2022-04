Gagnez deux places pour le Zehetmair Quartet à Bozar

Le quatuor Zehetmair est formé en 1994 par le chef d’orchestre Thomas Zehetmair et se place maintenant parmi les meilleurs du monde.

Composé de musique romantique et moderne, leur programme sert les affinités artistiques et techniques des musiciens.

Après le Quatuor à cordes n° 1 de Brahms, avec lequel ils ont fait forte impression au Festival international d’Édimbourg, le quatuor interprétera deux chefs-d’œuvre complexes, bien que très différents. Les Six bagatelles de Webern sont une série de pièces qui comptent parmi les plus courtes de la musique occidentale – concentrées et raffinées, elles bouleversent nos conceptions de l’écoute – tandis que le Quatuor "Voces intimae" de Sibelius déploie une richesse de composition aussi exigeante pour l’interprète qu’exaltante pour l’auditeur.

Pour plus d'informations: https://www.bozar.be/en/calendar/zehetmair-quartet

Gagnez deux places pour le concert du quatuor Zehetmair à Bozar le 4 mai