gagnez deux places pour le récital d'Irina Lankova, au Max festival

Dotée d’un charisme naturel et d’une grande sensibilité, Irina Lankova apporte un regard personnel et frais au répertoire classique du piano.

Ses récitals sont acclamés dans le monde entier et se distinguent par ses interprétations expressives et poétiques, une riche palette de couleurs et la grande qualité du son.

Alors que les oeuvres de Bach tombaient dans l'oubli, c'est Félix Mendelssohn qui redonnera à ses œuvres une place de premier plan, en composant d'après la méthode Bach, enseignée par son professeur Carl Friedrich Zetler.

Un programme autour de ces deux compositeurs, le 17 septembre à 20h, à l'Eglise Saint-Martin Tourinnes-la-Grosses.

Plus d'infos: Max Festival - La perfection