Gagnez deux places pour le Music Chapel Festival

Pour cette 13ème édition, la Chapelle Musicale vous propose un festival autour des compositeurs des deux Amériques, Nord et Sud. L'occasion de redécouvrir ou de découvrir la richesse et la diversité des musiques d'outre-Atlantique depuis le début du XXe siècle.

Gerschwin, Korngold, Barber, Glass & Reich au Nord, Piazzola, Villa Lobos ou Ginestra au Sud, ce festival sera l'occasion de découvrir certains des grands chefs-d'œuvre d'outre-Atlantique, lors d'une immersion de 4 jours avec de nombreux artistes en résidence, deux orchestres partenaires, l'OPRL et le Brussels Philharmonic, ainsi que deux orchestres invités, l'Ensemble Appassionato et l'Ensemble Ars Nova.

Gagnez deux places pour le concert du Zora String Quartet et de Takumi Nozawa, le 30 Novembre à 18 heures au studio Flagey.

Info et réservations :Zora String Quartet & Takumi Nozawa - Queen Elisabeth Music Chapel