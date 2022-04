A l’ombre des filles, un film d'Etienne Comar avec Alex Lutz et Agnès Jaoui.

Luc est un chanteur lyrique renommé qui en pleine crise existentielle. Il décide d’ouvrir un atelier de chant dans une prison pour femmes. Malgré les difficultés et les réticences, les six détenues vont se prendre au jeu, et gagner par la voix un semblant de liberté.

