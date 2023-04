Gagnez deux places pour le concert "Chopin/Tchaïkovski : Les deux lions" par l'OPRL et Alexei Volodin !

Ce dimanche 7 mai, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège vous convie à une soirée autour de Chopin et Tchaïkovski.

C’est à Venise, en 1877, que Tchaïkovski compose les premiers mouvements de sa tumultueuse Quatrième Symphonie, chef-d’œuvre du romantisme qui porte le surnom " Les deux lions ", en l’honneur du Lion de Saint-Marc et du lion rampant figurant sur les armes royales d’Angleterre. Lauréat du Concours Géza Anda (2003), Alexei Volodin n’a pas son pareil pour faire entendre les miroitements romantiques du Deuxième Concerto pour piano de Chopin (1830), l’un des concertos les plus aimés du public.

Infos : Chopin/Tchaïkovski : Les 2 lions | OPRL

Le 7 mai à 20 heures, gagnez deux places !