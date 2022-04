Gagnez deux places pour le ballet Pasionaria au Théâtre National le 23 avril

Du 20 au 23 avril au Théâtre de Wallonie Bruxelles, la grande salle accueille le nouveau ballet de la Compagnie La Veronal dirigée par Marcos Moreau, Pasionaria.

Cette nouvelle création de La Veronal propose une chorégraphie hybride qui se mêle aux arts plastiques, au cinéma et à la littérature. Les danseurs se contorsionnent comme des marionnettes désarticulées dans un univers glacé. Entre jeux et souffrance, leurs corps robotisés nous touchent et nous inquiètent.

Paysage galactique et bétonné, nous abandonnons la terre pour une course aux étoiles. Ce culte du progrès mènerait-il à notre perte ? Ce ballet sophistiqué raconte une humanité en voie d’extinction, questionnant avec sensibilité les écueils de la modernité.

