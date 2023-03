Gagnez deux places pour la représentation de la pièce Triptych, par la compagnie Peeping Tom !

Triptych – The missing door, The lost room and The hidden floor : Le Vilar accueille pour la première fois la compagnie Peeping Tom, acclamée depuis 2000 sur les scènes du monde entier.

Entre théâtre et danse, plongez dans l’univers singulier et mystérieux d’un triple huis clos. Chaque tableau, pensé comme un décor de cinéma, nous emporte dans un nouveau cadre onirique : un labyrinthe dont les multiples portes s’ouvrent sur le néant, une cabine de bateau instable, un restaurant désaffecté où la nature reprend ses droits. Les décors surprenants et vivants absorbent ou propulsent les corps des artistes virtuoses qui se déchainent dans une performance surréelle de prouesse. Captivant, jusqu’à la toute dernière seconde.

Triptych – The missing door, The lost room and The hidden floor – Le Vilar

