Gagnez deux places pour la pièce The last night of the world le 11 mai

Dans un monde dystopique, on invente une pilule permettrait à une personne de ne dormir que 45 minutes sans effet de fatigue.

Pour évoquer ce terrible destin d’un monde sans repos, Laurent Gaudé imagine un jeune couple : Gabor (Fabrice Murgia) et Lou (Nancy Nkusi). Lui se jette corps et âme dans la réalisation de cette sinistre pilule. Lou tente de le raisonner, mais en vain. La dernière nuit de l’humanité arrive, et c’est alors que Lou disparaît. Une enquête s’engage, qui sera finalement perturbée par le manque de sommeil et les intérêts d’un capitalisme débridé.

Dans cette nouvelle œuvre aux accents d’anticipation, Laurent Gaudé et Fabrice Murgia trouvent un terrain de collaboration fertile.

Fantasme pour les uns, cauchemar pour les autres, La Dernière nuit du monde aborde un thème effroyablement tabou. Une planète de 24 heures sous le fallacieux prétexte que le jour déborde et qu’il est donc temps pour les humains d’habiter le temps autrement.

Pour en savoir plus The Last Night of the World | Théâtre National (theatrenational.be)