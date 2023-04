Gagnez deux places pour la pièce "Angela (a strange loop)" au Théâtre National !

C’est dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts que la metteuse en scène allemande Susanne Kennedy et l’artiste plasticien Markus Selg dévoileront leur création Angela (a strange loop).

Dans cette pièce, la vie d’une femme se déploie sous nos yeux, dans un espace qui se transforme sans cesse, oscillant entre le réel et le virtuel. Angela traverse l’éveil et le sommeil, la naissance et la mise au monde, la maladie et la guérison, le vieillissement et la mort. Qu’est-ce qui fait qu’Angela est Angela ?

Infos : KUNSTENFESTIVALDESARTS — Angela (a strange loop) (kfda.be)

Le 13 mai à 20h15, gagnez deux places !