Gagnez deux places pour l’exposition "Dans l’instant" d’Angel Vergara !

Jusqu’au 8 octobre 2023, le Musée des Arts Contemporains du Grand-Hornu vous propose une exposition consacrée à l’artiste Angel Vergara.

Quinze ans après l’exposition El Pintor qui révélait notamment la série Les Voisins, nos amis, 14 portraits animés des voisins du Grand-Hornu qu’Angel Vergara réalisa pour les cinq ans du MACS, l’œuvre complexe et inclassable de cet artiste y est présenté cette fois dans le cadre plus large d’une exposition consacrée à sa peinture. Débutant par les " tableaux " produits par un groupe d’enfants malvoyants lors d’ateliers conçus par le peintre, le parcours retrace l’évolution de sa pratique artistique, à partir des premiers " films peints " que celui-ci réalise en super 8 dans les années 1980 jusqu’aux dispositifs vidéos enregistrant la peinture en cours, en passant par une galerie plus classique de grandes toiles.

Infos : Angel Vergara | MACS (mac-s.be)