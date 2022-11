Gagnez deux places pour l'Ensemble Resonanz à Bozar

En 2017, Georges Aperghis a écrit les deux premiers mouvements de Migrants, touché par le drame de ces personnes en itinérance et par le livre Au cœur des ténèbres (1899) de Joseph Conrad, poète polonais d’expression anglaise – et né en terre ukrainienne.

En abordant ces tragédies humaines qui se déroulent quotidiennement au sein de l'Europe et sur ses rivages fortifiés, l'émigré grec installé en France s'engage sur un terrain où peu de compositeurs osent se risquer. " Je veux donner un visage non seulement aux cadavres des personnes noyées qui échouent sur les rivages de l'Europe, mais aussi aux dizaines de vivants qui errent en Europe sans identité, qui ne sont plus officiellement reconnus comme vivants ", explique le compositeur. Après sa création à Strasbourg, l’Ensemble Resonanz présente cette œuvre puissante en cinq mouvements au public belge.

