Gagnez deux places pour Kora Baroque

Quand une grande soprano belge au parcours vertigineux fusionne son art aux sonorités envoûtantes de la harpe africaine, cette rencontre musicale improbable donne lieu à un pur délice sonore!

La chanteuse baroque Céline Scheen désirait chanter accompagnée des sonorités ensorcelantes d’une kora, instrument traditionnel des griots d’Afrique de l’ouest. Avec le virtuose sénégalais Mamadou Dramé et Karim Baggili, guitariste et oudiste d’origines jordanienne et yougoslave. Un vrai trio magique pour un concert inoubliable !

