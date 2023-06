Gagnez deux entrées pour l'exposition "Baroque in Florence" à Bozar !

Bozar vous invite à retourner à Florence au XVIIe siècle, au travers d'une collection de la famille Haukohl.

Ville de la Renaissance italienne par excellence, cette dernière vit néanmoins nombre de ses églises et palais se parer d’ornements et abriter des œuvres de peintres et de sculpteurs maniéristes et baroques. Les artistes florentins ne se laissèrent pas emporter par la tendance dramatique et extravagante dominante, et développèrent un style plus poétique et équilibré. Dans l’ombre de la mondialement célèbre Renaissance, cette période resta injustement sous-exposée. Les plus de 40 œuvres que vous découvrirez seront d’ailleurs exposées pour la toute première fois en Belgique : de l’influent Jacopo da Empoli aux portraits poétiques et hauts en couleurs de Cesare Dandini, en passant par les relations intimes entre la poésie et la peinture de Francesco Furini.

L'exposition se tiendra jusqu'au 21 juillet, gagnez deux entrées !