Gagnez des TV Samsung et des maillots des Diables Rouges !

Que peut-on gagner ?

Premier prix : Un téléviseur Samsung QLED 4K 75 pouces

Du 2e au 21e prix : Un téléviseur Samsung QLED 4K 55 pouces

Du 22e au 34e : Un maillot des Diables Rouges 2022 au nom d’un joueur

Comment ça marche ?

Inscrivez-vous et participez à nos différents jeux pour accumuler le plus de points possibles et ce, avant le 18 décembre !

Recevez 25 points à chacune de vos participations et tentez de remporter 100 points supplémentaires pour chaque bonne réponse à un quiz.

Mettez-vous dans la peau de l’entraîneur et composez l’équipe de 11 Diables avant un match. Si c’est la même que Martinez, vous gagnez 500 points !

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site rtbf.be pour trouver les réponses à nos quiz.

Attention, certains concours nécessitant de connaître les joueurs sélectionnés, les points ne seront pas attribués au moment de la participation, mais seulement le lendemain du match.

Bonne chance !