La 1ère et l'Agenda Ciné vous offrent des tickets de cinéma pour aller voir en salles "Presque". Une comédie feel-good, pleine de tendresse et de drôlerie de et avec Bernard Campan et Alexandre Jollien. A voir dès le mercredi 26 janvier en salles.

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…