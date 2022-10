Gagnez des places pour le spectacle,conte "Talweg" et "Le cabaret monstrueux" au théâtre de Namur

La Première vous offre des places pour les spectacles "Talweg" et le "Cabaret Monstrueux", au théâtre de Namur.

Première édition du festival de l’horreur au Théâtre de Namur, transformé en manoir hanté : venez goûter l’horreur, le suspense, le fantastique et l’humour bien saignant !

Venez écarquiller les yeux et faire battre votre cœur plus vite dans la caravane d’un tueur en série, dans des spectacles et cabaret monstrueux, des concerts (de musique de films d’horreur), des conférences autour de Dracula et des scream-queens… ou encore des animations et contes délicieusement horrifiques pour les familles.