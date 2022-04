Gagnez des places pour la venue d’Angela Davis au Cirque royal lundi 25 avril !

Figure des droits civiques qui résonne au-delà des continents et des générations, Angela Davis sera présente à Bruxelles ce 25 avril à 20h30 pour une conférence au Cirque Royal. Les échanges seront animés par Safia Kessas (journaliste, autrice, réalisatrice). Des " grands témoins ", notamment porteurs et porteuses de paroles des différents groupes rencontrés par Angela Davis dans la journée (groupes de jeunes, artistes, mais aussi des mouvements citoyens, associations militantes, etc.) seront amenés à soulever des questions.

La conférence se déroulera en anglais et sera traduite simultanément en français, néerlandais, ainsi qu’en langue des signes.

