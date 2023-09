Gagnez des places pour la release party de Kau ce vendredi au Volta

Le trio Kau vient de dévoiler vendredi dernier son premier album, The Cycle Repeats. Un disque fait de fusions entre jazz, beat, électronique et hip hop, inspiré par une multitude d’ambiances différentes tirées des quatre coins du monde. Pour l’occasion, ils donnent rendez-vous ce vendredi 29 septembre à leur public au Volta, là où ils entretiennent une résidence depuis un long moment. Ils seront ce jour-là épaulés par Apotek en première partie et La Dame en deuxième partie de soirée pour un dj set. Et puisque Jam aime vous gâter, on vous offre des places pour y assister en bas de cet article.